Kanton Zürich: Über 1000 Neuinfektionen am Wochenende

Im Kanton Zürich sind am Samstag und am Sonntag jeweils etwas über 500 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Das sind zwar weniger als am Freitag, aber deutlich mehr als an den Tagen davor.

Konkret sind am Samstag 540 Neuinfektionen bestätigt worden und am Sonntag 526, wie Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) am Montag vor dem Kantonsrat erklärte. Zum Vergleich: Am Freitag hatte der Kanton 715 neue Fälle gemeldet, am Donnerstag 342.

Am Sonntag waren 71 Personen wegen einer Coronainfektion hospitalisiert. Sechs wurden beatmet.