966 Zürcherinnen und Zürcher wollen in der neuen Legislatur die Bevölkerung im Nationalrat vertreten. 32 Listen wurden eingereicht. Dem Kanton Zürich stehen 35 Sitze zu. «Ich bin mir sicher, dass keiner von Ihnen auf dem letzten Platz landen wird», sagte David Egger, Chefredaktor der Limmattaler Zeitung, am Montagabend im Gemeinderatssaal im Dietiker Stadthaus zu Kerstin Camenisch (SP), Janine Vannaz (CVP), Thomas Hardegger (SP) und Josef Wiederkehr (CVP).

Die vier Kandidierenden aus dem Limmattal sprachen an der Podiumsdiskussion, die von Egger moderiert wurde, über Raumplanung, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Sicherheitsfragen und darüber wie stark Kultur gefördert werden soll. Organisiert wurde der Anlass von der CVP Bezirk Dietikon und der SP Limmattal. Zum Einstieg wollte Egger aber ganz andere Dinge von den Nationalratskandidaten wissen. So zum Beispiel, ob Thomas Hardegger, die Hardegger Hüppen selbst noch gerne isst, oder er sie so satthat, dass er sie lieber verteilt.

Der Vater des in der Fahrweid aufgewachsenen Politikers gründete die gleichnamige Süssgebäck-Firma 1950, die unterdessen vom Backwarenhersteller Hug geführt wird. «Die Hüppen sind eine schöne Erinnerung an meine Kindheit. Ich bin stolz auf das, was mein Vater aufgebaut hat und verteile die Hüppen deshalb gerne», sagte Hardegger, der in Rümlang lebt, wo er unter anderem als Gemeinderat und Gemeindepräsident wirkte. Der ehemalige Kantonsrat ist der einzige der vier Kandidierenden, der bereits im Nationalrat sitzt.

Bei der Dietiker Gemeinderätin und Co-Präsidentin des Kulturhauses Gleis 21 erkundigte sich Egger, was schwieriger sei: «Die Wahl von Politikern oder von Künstlern?» Camenisch sagte ganz klar: «Die Künstler. Sie sind farbenfroher und frecher. Ich wünschte, in der Politik wäre das auch so.» Am Ende brauche es aber in beiden Bereichen die Richtigen. Ob sie so gut singen könne wie ihre Tochter, fragte Egger die Aescher Sozial- und Kulturvorständin Janine Vannaz. Ihre 16-jährige Tochter Desirée schaffte es im Mai ins Finale des Limmattaler Singtalents. «Nein», gab Vannaz zu. «Obwohl meine Tochter als sie klein war im Kindergarten erzählte, dass ihr Mami gut singen könne.»

Noch stehen alle Bäume im Garten

Da Kantonsrat Josef Wiederkehr in Dietikon unmittelbar neben der Limmattalbahn-Strecke wohnt, wollte Egger wissen, ob bei ihm im Garten noch alle Bäume stehen. «Ja, unsere Bäume sind noch alle da. Meine Kinder haben den Plausch, die Baustelle zu beobachten», gab der Präsident des Dietiker Industrie- und Handelsvereins zur Antwort. Zur Debatte standen an diesem Abend aber auch ernstere Themen. So etwa die Raumplanung. «Die Regierung des Kantons Zürich ist sich einig, dass das Wachstum zu 80 Prozent in den urbanen Regionen und Agglomerationen und nur zu 20 Prozent in den ländlichen Gebieten erfolgen soll», sagte Wiederker. Damit seien nicht alle Gemeinden zufrieden. Dem stimmte Hardegger zu: «Viele ländliche Gemeinden wollen eine Industriezone, ein Villenquartier und ihr eigenes Einkaufszentrum. Das geht nicht.» Die kommunale und kantonale Raumplanung sei sehr schlecht koordiniert. Dem widersprach Vannaz, die selbst in einer kleinen Gemeinde wohnt. «Aesch hat 2018 aufgrund des neuen Quartiers Heligenmatt-Feltsch 500 Neuzuzüger erhalten, darunter viele Familien. Wir haben nur Positives erlebt, weil wir im Vorfeld gut organisiert haben.»

Aus dem Vollen schöpfen konnte Camenisch beim Thema Kulturförderung. «Es gibt nie genug Geld für Kultur. Sie ist gesellschaftsbildend und überbrückt Grenzen.» Der Nutzen der Kultur dürfe man nicht monetär, sondern auf zwischenmenschlicher Ebene messen, gab Vannaz zu verstehen. Dazu erwähnte sie das Beispiel der Aescher Bibliothek, die als Begegnungsort dient. Schade sei, dass Gemeinden nicht verpflichtet seien, Kulturangebote zu finanzieren, wandte Hardegger ein. «Das macht Kultur zu einem Privileg und das ist falsch. Alle Personen sollte der Zugang zu Kultur gewährleistet werden.» Darum setzte er sich für das Musikschulgesetz im Kanton Zürich ein, das jedem Kind eine musikalische Grundausbildung ermögliche. Wiederkehr tat indes kund, dass es ihn störe, dass der Kanton vornehmlich grosse Kulturhäuser unterstütze und kleinere Vereine vergesse.

Cyberkriminalität statt Luftangriffe

Uneinig waren die Kandidierenden sich darüber, wie die Sicherheit der Bevölkerung sichergestellt werden soll. Wiederkehr und Vannaz begrüssen die Investition in Kampfjets und in die Armee. «Wenn die Polizei die Sicherheit nicht mehr garantieren kann, müssen wir auf unsere Armee zurückgreifen können», sagte Wiederkehr. Anderer Meinung war Hardegger: «Dass die Schweiz sich verteidigen muss, ist klar. Kampfjets sind aber auf den Angriff ausgerichtet.» Das stehe der humanitären Tradition der Schweiz entgegen. Camenisch betonte zudem, dass die Gefahren heute andere seien. «Wir müssen in Friedensstiftung in Krisengebieten investieren und uns um Cyberkriminalität kümmern», sagte sie.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde ebenso diskutiert. «Vor allem für junge Familien braucht es Fremdbetreuung, die bezahlbar ist», sagte Vannaz. Es könne nicht sein, dass etwa studierte Frauen, die arbeiten wollen, zu Hause bleiben. «Der Wirtschaft geht damit viel verloren.» Es müsse ein Umdenken geben, fand auch Camenisch. «Man muss Männer stärker in die Pflicht nehmen, Vaterschaftsurlaub und Elternzeit einführen.» Hardegger forderte mehr Frauen in Führungspositionen und Wiederkehr stimmte zu: «Ein Umdenken braucht es aber bereits in der Schule.»