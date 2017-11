Auf Sponsorensuche

Das Zwischenmodell hat Bracher im Auftrag von Stadtpräsident Otto Müller gefertigt. Die künstlerische Aufwertung des Rapidplatzes ist Müller und dem gesamten Stadtrat ein Anliegen. Bereits in seiner Rede zur Eröffnung des Platzes im Jahr 2012 schwärmte Müller von dieser Idee. Ursprünglich sollte «Joy» schon zum grossen Stadtfest 2018 stehen. Das ist zwar nicht mehr zu schaffen. Aber Müller will der Bevölkerung zumindest das Zwischenmodell präsentieren, «damit ‹Joy› schon Vorfreude auslöst». Wo die Präsentation stattfinden wird, ob auf dem Platz oder an anderer Stelle, lässt Müller offen. Bis dahin bleibt die Plastik wohl bei Bracher, der sie eventuell im Garten der Schmiede aufstellen wird.

Auf die Frage nach den nächsten Schritten meint Müller, dass im Dezember zunächst der Gemeinderat den Voranschlag beraten muss, in dem auch ein städtischer Betrag von 100'000 Franken für die Grossplastik enthalten ist. Danach müssen im neuen Jahr die Finanzierung sichergestellt und Sponsoren gesucht werden, denn die Plastik kostet wesentlich mehr. Man rechnet mit Gesamtkosten von bis zu 250'000 Franken. Erst wenn diese gedeckt seien, werde der Auftrag zur Herstellung der Grossplastik ergehen, so Müller. Das Zwischenmodell wird die Stadt rund 12 000 Franken kosten.

Der genaue Standort der Grossplastik auf dem Rapidplatz steht noch nicht fest. Müller: «Sie wird eher am Rande platziert, damit sie Veranstaltungen nicht verunmöglicht.» Die geteilten Eigentumsverhältnisse am Rapidplatz – nur eine Hälfte gehört der Stadt, die andere der Firma Rapid AG – stellten laut Müller kein Problem dar. Die Stadt sei in gutem Einvernehmen mit Rapid.