Die Vorarbeiten waren bereits am 2. August gestartet. Gestern Nachmittag kurz vor 15 Uhr war es dann so weit: Der erste Abbruch-Bagger ist beim Gewerbehaus Gubrist aufgefahren, um sich an diesem gütlichzutun. Bis Weihnachten wird er voraussichtlich seine Aufgabe erledigt und einen Drittel des Gewerbehauses vertilgt haben. So viel muss weg, damit die drei neuen Autobahnspuren Platz haben, die hier ab 2022 der neuen dritten Gubrist-Tunnelröhre entspringen.

Die Vorarbeiten waren aufwendig. Zum Beispiel mussten die Leitungen im abzureissenden Gebäudeteil so entfernt werden, dass Strom, Wasser und so weiter im bestehenbleibenden Gebäudeteil weiterhin funktionieren. «Würden wir das Gebäude als Ganzes abreissen, ginge das natürlich schon schneller», sagt Marco Knecht, Projektleiter beim Bundesamt für Strassen (Astra).