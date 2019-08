Mit dem Projekt sollen Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene fit gemacht werden für den Einstieg in die Arbeitswelt. Während eines Jahres erlernen die Teilnehmenden grundlegende praktische, schulische und sprachliche Kompetenzen und arbeiten an drei Tagen pro Woche in einem Betrieb, wie die kantonale Bildungsdirektion am Dienstag mitteilte.

Angeboten wird die Vorlehre in zehn verschiedenen Berufsfeldern: Automobil, Betriebsunterhalt, Detailhandel, Garten, Gastgewerbe, Gebäudereinigung, Gebäudetechnik, Gleisbau, Logistik und Hauswirtschaft.

Das Pilotprogramm basiert auf einem Beschluss des Bundesrates zur Förderung der inländischen Potenzials an Arbeitskräften und soll vier Jahre lang laufen.