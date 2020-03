In Schlieren erhalten die Spielplätze mehr Fläche als bisher

Die Schlieremer SP-Gemeinderätin Rixhil Agusi war irritiert, als sie das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs für den Neubau des Alterszentrums sah. Der Grund dafür ist nicht die Architektur von «Der Himmel ist grün», wie der Name des Entwurfs lautet, sondern der fehlende Spielplatz neben dem markanten Neubau. «Ausgerechnet dieser Spielplatz, der von der Bevölkerung am meisten benutzt wird, soll gemäss vorliegendem Projekt nicht ersetzt werden?», schrieb sie in einer Kleinen Anfrage an den Stadtrat. Sie wollte wissen, wie dessen Pläne genau aussehen.

In seiner Antwort schreibt der Stadtrat, dass die Spielplatz-Fläche in der Grünen Mitte gesamthaft zunehmen solle. Wo diese neuen Flächen aber erstellt würden, sei offen. «Es sind mehrere Ersatzspielanlagen vorgesehen, die insgesamt deutlich mehr Spielfläche anbieten als der heutige Spielplatz.» Dabei könne es sinnvoll sein, den Kleinkinderspielplatz örtlich von einem Kinder- und Jugendspielplatz zu trennen.

Projekte koordiniert, aber finanziell unabhängig

Wie sich der Aussenraum um das geplante Alterszentrum gestalten soll, erarbeitet man derzeit gemeinsam mit der Pro Juventute. Seit vergangenem Jahr werden partizipative Anlässe organisiert, in welchen Senioren und Kinder ihre Ansprüche an den Aussenbereich anbringen. Agusi erkundigte sich zudem nach der Finanzierung der geplanten Anlage. Konkret wollte sie wissen, ob diese an den Bau des Alterszentrums, das rund 40 Millionen Franken kosten soll, gekoppelt sein wird. Zwar werden die beiden Projekte koordiniert. Dennoch erfolgen sie bezüglich der Kredite separat voneinander, schreibt der Stadtrat. Weiter verweist er darauf, dass in der Finanzplanung Mittel für die Umsetzung des Spielplatzkonzepts ausgewiesen seien. «Dabei ist die Erneuerung des Spielplatzes im Stadtpark eine von mehreren Sanierungsmassnahmen, mit denen alle städtischen Spielplätze aufgewertet werden sollen», so der Stadtrat. Zusätzliche Mittel für die weiteren Spielanlagen in der Grünen Mitte würden erstmals in der ­Finanzplanung 2020 bis 2024 aufgenommen. Dass die Aufwertung von Spielplätzen beim Parlament nicht oberste Priorität geniesst, zeigte die Budgetsitzung im vergangenen Dezember. Damals strich die Mehrheit des Gemeinderates einen Posten von 50'000 Franken bei der Abteilung Werke, Versorgung und Anlagen. Mit diesem Geld hätte die weitere Umsetzung des Spielplatzkonzepts geplant werden sollen.