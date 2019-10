In neun von elf Gemeinden hat Daniel Jositsch die Nase vorn

Jositsch (8672 Stimmen) setzte sich hier deutlich gegen seine Konkurrenten durch. Auf den nächsten Plätzen folgen Ruedi Noser (FDP, 6673 Stimmen) und Roger Köppel (SVP, 5655 Stimmen). Tiana Moser (GLP, 2948 Stimmen), Marionna Schlatter (Grüne, 2689 Stimmen), Nicole Barandun (CVP, 1100 Stimmen) und Nik Gugger (EVP, 551 Stimmen) liegen deutlich hinter den drei Erstplatzierten.

Jositsch erhielt in neun der elf Bezirksgemeinden am meisten Stimmen. Lediglich in Oetwil und Uitikon schaffte es Jositsch nicht auf Platz eins. In Oetwil erhielten sowohl Ruedi Noser als auch Roger Köppel mehr Stimmen als der wiedergewählte SP-Ständerat. Auch in Uitikon belegte Noser Platz eins. Dort schaffte es Jositsch auf den zweiten Platz. In Weiningen wiederum belegte Köppel hinter Jositsch den zweiten Platz. Noser schaffte dort nur das drittbeste Resultat.

Jositsch Noser Köppel Schlatter Moser Barandun Gugger Aesch 263 228 192 60 101 41 14 Birmensdorf 938 716 587 312 357 113 44 Dietikon 1814 1196 1125 685 521 287 146 Geroldswil 466 456 366 82 149 68 26 Oberengstringen 691 531 395 220 228 73 36 Oetwil 286 314 297 58 85 32 18 Schlieren 1238 726 651 469 432 127 80 Uitikon 772 812 498 147 368 103 25 Unterengstringen 444 417 377 106 142 32 31 Urdorf 1180 847 730 407 395 170 104 Weiningen 580 430 437 143 170 54 27 Bezirk Dietikon 8672 6673 5655 2689 2948 1100 551 Kanton Zürich 216 679 141 700 107 528 95 142 80 450 20 405 17 750

2015 lag Ruedi Noser noch vorne

Das ist eine grosse Veränderung zur Wahl von vor vier Jahren. Damals erhielt Noser im Bezirk Dietikon die meisten Stimmen aller Kandidaten. Der FDP-Politiker hatte 2015 in sechs Bezirksgemeinden die Nase vorne, Jositsch in deren vier. (zim)