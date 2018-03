Möglicherweise muss der Verein den Kreis 9 jedoch Ende Mai verlassen: «Das ist nun mal die Eigenheit von Zwischennutzungen. Alles ist befristet. Deshalb sind wir immer auf der Suche nach Liegenschaften», sagt Sykora. Dafür verfügt die Zitrone über eine sogenannte «Haussuchgruppe». Bestimmte Mitglieder des Vereins sind laufend auf der Suche nach freiwerdenden Liegenschaften, stehen im Austausch mit den in der Stadt Zürich angesiedelten Firmen. «In gewissen Fällen kontaktieren uns auch Unternehmen, wenn sie wissen, dass ihre Liegenschaften in absehbarer Zeit frei werden», sagt Sykora. So sei auch die Zwischennutzung des Armit-Gebäudes zustande gekommen.

Der Verein verwaltet die Liegenschaft als Nutzer selber und ist die einzige Ansprechperson gegenüber den Eigentümern. Neben Instandhaltung und -setzung übernimmt die Zitrone zusammen mit ihren Mitgliedern auch die Hausarbeiten.

Konkurrenz macht sich breit

Für Firmen wie Implenia, die Besitzerin des Gebäudes in Altstetten, ist das Zwischennutzungskonzept der Zitrone auch eine Alternative, um sich vor Besetzungen zu schützen. «Nicht alle Gruppierungen in der Stadt sind der Zitrone wohlgesinnt – wir nehmen ihnen Räume weg», sagt Sykora. Aber auch die Zitrone hat im Zwischennutzungsmarkt Konkurrenz bekommen.

Was die Zitrone als Verein macht, betreibt das Projekt Interim in Zürich professionell. Das Start-up hat seit seiner Gründung im Jahr 2013 bereits knapp 90 Zwischennutzungen von ehemaligen Altersheimen, Bürogebäuden und Mehrfamilienhäusern in Zürich, Basel und Bern lanciert. Für die Verwaltung der Gebäude verlangt das Projekt Interim von den Liegenschaftsbesitzern Gebühren, zudem leisten die Nutzerinnen und Nutzer ebenfalls einen Beitrag. Genau wegen solch profitorientierten Organisationen, die leerstehende Liegenschaften vermieten, käme günstiger Raum abhanden, sagt Sykora.

Auffallend sei, dass es kaum mehr Liegenschaften im Zentrum von Zürich zur Zwischennutzung gäbe. Das sähe man auch am geografischen Weg, den die Zitrone seit ihrer Gründung vom Kreis 4 bis nun 20 Meter vor Zürichs Stadtrand zurückgelegt hat. «Da die Gentrifizierung von Quartier zu Quartier wandert, kann es schon sein, dass irgendwann wieder mehr Raum in den inneren Kreisen Zürichs frei wird», sagt Sykora. Das sei aber ein langsamer Prozess. Potenzial sieht Sykora allerdings in den noch vorhandenen Garagen im Zentrum: «Diese werden früher oder später in die Peripherie verlegt.»