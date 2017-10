Die Kletterrouten an der Pont de Perolles in Fribourg und der Staumauer am Lago di Luzzone im Tessin belegen die Machbarkeit auch in der Schweiz, heisst es im offenen Brief. Mit einer Höhe von 165 Metern befindet sich an der Tessiner Staumauer die höchste künstliche Kletterroute der Welt.

Höchste urbane Kletterwand

In Zürich könnte das Kornhaus als weitaus höchste urbane Kletterwand mit spektakulärem Ausblick über die Stadt hinaus bis zu den Alpen viel Aufmerksamkeit erwecken, schreiben die drei Architekten. Allerdings sind sie sich bewusst, dass noch einige rechtliche, sicherheitstechnische und betriebliche Fragen geklärt werden müssen.