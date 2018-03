Sie schaffen es, den Leser auch auf sprachlicher Ebene ins Limmattal des 20. Jahrhunderts zu holen.

Ich hatte das Glück, während meiner Zeit als Primarlehrer in Weiningen mit vielen Einheimischen in Kontakt zu kommen, die einige Jahre älter waren als ich und noch dieses wunderbare Zürichdeutsch sprachen. Bei denen hiess die Limmat zum Beispiel noch «Limmig». Das half mir, die Handlung sprachlich möglichst authentisch wiederzugeben.

Die Limmat und andere Gewässer spielen eine bedeutende Rolle. Immer wieder tauchen Beschreibungen von der Limmat auf. Was beabsichtigen Sie damit?

Die Gewässer stellen vor allem im zweiten Kapitel einen Gegenpol zur zunehmenden Industrialisierung dar. Besonders die Limmat hat für mich etwas Spezielles, ja fast etwas Mystisches an sich. An gewissen Stellen im Buch versuche ich das durch Mythen und Wassergeister auszudrücken.

Sie waren Primarlehrer und standen 25 Jahre lang als Mitglied des Cabaret Rotstifts auf der Bühne. Wie kamen Sie dazu, einen historischen Roman zu schreiben?

«Strömungen» ist mein 15. Buch, aber erst mein zweiter historischer Roman. Der erste war «Gion da Farglix», der von einem Bergbauern im Val Lugnez handelt. Bei der Arbeit daran merkte ich, dass mir diese Form des Erzählens gut liegt. Zudem konnte ich während meiner Recherche für die «Limmattaler Jahreschronik 1903-1999» viel Wissen und Quellen über die Region sammeln. Andere Autoren müssen mühsam Quellen suchen, ich hatte sie schon.

Ihr Buch beleuchtet die Jahre 1909 bis 1929. Warum wählten Sie genau diese Zeitspanne?

Der Beginn der Geschichte machte ich am Gordon-Bennett-Ballonflugwettbewerb in Schlieren fest. Es war ein wichtiger Anlass für die Region. Er gehörte zu einem der grössten Events im letzten Jahrhundert und wurde nicht nur in Europa, sondern auch in Übersee — in den USA und Australien — wahrgenommen. Das Limmattal erhielt erstmals internationale Beachtung. Zudem bot der Erste Weltkrieg Stoff für Geschichten.

Und warum endet der Roman um 1929?

Das ergab sich aufgrund des Umfangs. Ich hatte fast 500 Seiten geschrieben und musste eine Zäsur finden. Der Börsenkrach in New York 1929, der das Limmattal und die ganze Welt in die Krise trieb, schien mir ein guter Punkt, die Geschichte zu beenden.

Die Geschichte über das Limmattal ist mit «Strömungen» aber nicht zu Ende erzählt. Sie planen einen zweiten Band, vielleicht sogar einen dritten.

Das habe ich vor, vorausgesetzt, dass ich gesund und geistig fit bleibe. Ich bin in einem Alter, in dem das nicht mehr selbstverständlich ist. Für «Strömungen» habe ich vier Jahre gebraucht. Sie können also rechnen. Ich weiss nicht, ob es noch für einen dritten Teil reicht.