In der jüngeren Vergangenheit hätten in den Augen einiger Parlamentarier «viel zu hohe Baukreditanträge» für Unmut gesorgt, heisst es in der Begründung der Motion. Das sei vor allem deshalb ärgerlich, weil bei der Beratung der Anträge bereits Planungskosten angefallen seien und dadurch Änderungsanträge vonseiten des Gemeinderats in den wenigsten Fällen Sinn ergeben hätten.

Funktionell statt teuer

Die Stadt Dietikon steht in den nächsten mindestens zehn Jahren vor gewaltigen Herausforderungen im Zusammenhang mit diversen Schulraumbauten (siehe Grafik). Die Parlamentarier rechnen – die Zustimmung zur Motion vorausgesetzt – mit erheblicher Kosten- und Zeitersparnis. «Da der Bewilligungsprozess durch diese Regelung massiv verkürzt wäre, könnten die Bauten zügiger realisiert werden», heisst es im Motionstext. Darüber hinaus soll ein vom Volk beschlossenes Kostendach Planer und Architekten veranlassen, sich auf die Funktionalität der Projekte zu beschränken.

Der Kanton St. Gallen hatte 2016 als erster und bisher einziger Kanton diesen neuen Ablauf für Bauentscheide eingeführt und gute Erfahrungen damit gemacht (siehe Box).

Dätwyler ist davon überzeugt, dass angesichts der Schulhausbauten jetzt der richtige Zeitpunkt ist, «den städtischen Baubehörden ein Instrument in die Hände zu geben, damit Planung und Realisation von öffentlichen Bauprojekten schnell, unkompliziert und effizient angegangen werden können». Gerade bei grösseren Bauprojekten seien wegen der hohen Kosten Planungskredite und zum Teil mehrere Baukredite durch den Gemeinderat und in der Folge an der Urne zu genehmigen.