Seit knapp anderthalb Jahren leben in den Dietiker Siedlungen Glanzenberg, Limmatblick und Schönegg in einigen Wohnungen Asylsuchende. Derzeit sind es gut 30 Flüchtlinge in acht Wohnungen, theoretisch reicht der Platz für bis zu 40 Bewohner. Das Pilotprojekt ist eine Kooperation zwischen der Stadt Dietikon und der Siedlungsgenossenschaft Eigengrund, der Eigentümerin der Siedlungen. Das Projekt sei gut angelaufen und bisher habe man nur positives Feedback erhalten, sagt Sozialvorstand Philipp Müller (FDP). «Es ist schön zu sehen, dass die Kooperation zwischen dem Staat und einer privaten Genossenschaft so gut funktioniert.» Die Flüchtlinge hätten sich schnell mit der restlichen Bewohnerschaft durchmischt und würden so automatisch besser integriert als in anderen Liegenschaften, wo Flüchtlinge weiter abseits von der Gesellschaft leben.

Zurzeit beherbergt Dietikon 112 Flüchtlinge aus 16 Nationen, darunter 27 Afghanen, 26 Syrer, 12 Eritreer und 10 Türken. Die Tendenz ist rücklaufend, Ende 2018 waren es noch rund 130 Flüchtlinge. Laut der vom Regierungsrat festgelegten Aufnahmequote muss die Stadt insgesamt 162 Asylplätze bieten, das Kontingent wurde kürzlich von 190 reduziert. «Wir nutzen die Chance, von den Asylzahlen her jetzt nicht so unter Druck zu stehen. So können wir nach guten Möglichkeiten für eine erfolgreiche Integration der uns anvertrauten Menschen suchen», sagt Lutz Hahn, Mediensprecher der ORS Service AG, die verantwortlich für die Betreuung der Flüchtlinge in Dietikon ist. So konnte der Wunsch der Genossenschaft berücksichtigt werden, dass vermehrt Familien in die Wohnungen einziehen.

Integration als Auftrag

Mit dem Inkrafttreten des neuen Asylgesetzes mit schnelleren Verfahren würden aus den kantonalen Zentren eher grundsätzlich diejenigen Flüchtlinge in die Gemeinden geschickt, die längerfristig in der Schweiz bleiben dürfen, sagt Müller. Seit diesem März gilt die neue Integrationsagenda des Bundes, die ein stärkeres Augenmerk auf die Eingliederung von Flüchtlingen in die Gesellschaft legt und dafür den Gemeinden mehr Mittel zur Verfügung stellt. «Das heisst für uns, dass wir die Asylbewerbenden hier integrieren müssen», sagt Müller. Vorteile der neuen Situation seien eine erhöhte Planungssicherheit und weniger Fluktuation bei den Bewohnern, ergänzt Hahn. Das Flüchtlingsprojekt in Dietikon bewertet er positiv, weil so automatisch soziale Interaktionen zwischen Flüchtlingen und anderen Mietern entstünden. «Integration funktioniert über Kontakt miteinander», sagt er. Um die Asylbewerbenden zu integrieren, müssten sonst entsprechende Dienstleistungen wie beispielsweise Integrationskurse eingekauft werden, sagt Müller. Er spricht von «Gratisintegration für die Stadt», welche die Siedlungsgenossenschaft leiste.