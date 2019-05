Der Töfflifahrer, ein 16-jähriger Schweizer, fuhr kurz vor 18 Uhr auf der Seenerstrasse Richtung Tösstalstrasse, schreibt diie Stadtpolizei Winterthur in einer Medienmitteilung. Den gleichen Plan hatte ein 39-jähriger Mazedonier mit seinem Lastwagen. «Beide Lenker wollten am Ende der Strasse nach links in die Tösstalstrasse abbiegen, wobei der Lastwagen nach rechts ausholte, um besser abbiegen zu können.» Dabei touchierte er den Töfflifahrer, welcher rechts neben dem Lastwagen fuhr. Blitzschnell schafft es dieser, vom Töffli zu steigen, welches kurz darauf vom Lastwagen überrollt wurde.

Der Töfflifahrer kam mit einem Schock davon.

Aktuelle Polizeibilder: