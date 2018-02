In Dietikon soll mehr für Velofahrer und Fussgänger getan werden. Das fordern die Grünen. Deshalb haben sie im September zusammen mit den Verbänden VCS und Pro Velo eine kommunale Initiative mit den Titel «Sicher und entspannt zu Fuss und per Velo durch Dietikon» lanciert. Sie will, dass bis 2030 insgesamt zwei Millionen Franken für den Langsamverkehr, also vor allem Velos und Fussgänger, ausgegeben werden.

Eigentlich hätte man bis zum 8. März Zeit, um die erforderlichen 500 Unterschriften zu sammeln. Dieses Ziel wurde aber bereits erreicht. Etwa 570 Unterschriften hat das Initiativkomitee laut Gemeinderat Beat Hess (Grüne) bisher gesammelt. Einreichen werde man das Begehren aber erst nach den Wahlen vom 4. März. «Wir wollen bis dahin noch möglichst viele weitere Unterschriften sammeln, um zu zeigen, wie viele Menschen das Anliegen unterstützen», sagt Hess. Am Samstag sammeln die Grünen deshalb nochmals auf dem Kirchplatz.

Betrag mit Verwaltung abgestimmt

Mit der Initiative wollen die Grünen den Stadtrat dazu bringen, seine eigenen Massnahmen umzusetzen. Die Exekutive hat nämlich im Gesamtverkehrskonzept bereits Schritte festgehalten, mit denen er den Langsamverkehr fördern will. Die Grünen wollen jetzt mit der Initiative die konkrete Finanzierung sichern. Die zwei Millionen Franken sind denn auch nicht willkürlich gewählt, sondern mit der Verwaltung abgestimmt. Von städtischer Seite habe es geheissen, dass mit diesem Betrag der Spielraum, einige Massnahmen umzusetzen, deutlich erhöht sei.