Gemeinden am Pfäffikersee sperren fast alle Parkplätze — ausweichen an den Greifensee ist nicht möglich

Gesperrt werden sämtliche Parkplätze für den Ausflugsverkehr in den Gemeinden Wetzikon, Pfäffikon und Seegräben, wie die Gemeinden am Freitag mitteilten. Das vergangene Wochenende habe gezeigt, dass die Parkplätze rund um den See meist voll besetzt gewesen seien.

Auf den Fuss- und Velowegen waren so viele Erholungssuchende unterwegs, dass die Regeln des Social Distancing vielfach nicht mehr eingehalten werden konnten.

Auf dem Gemeindeparkplatz von Seegräben bleiben lediglich eine kleine Anzahl von Kurzzeitparkplätzen offen, für den Einkauf im Dorfladen oder dem Hofladen des Juckerhofs. Zufahrt und Verweildauer würden permanent kontrolliert.

Auch rund um den Greifensee werden sämtliche öffentlichen Parkplätze gesperrt. Die Parkplatzsperrung an Pfäffiker- und Greifensee dauert so lange, wie die «ausserordentliche Lage» gemäss Epidemiegesetz gilt.