Gedächtnistrainerin: «Hygienemassnahmen sind für Menschen mit Demenz schwer umzusetzen»

Jeannette Schläpfer arbeitet in der Memory-Sprechstunde im Spital Limmattal in Schlieren. Die Sozialarbeiterin klärt in Zusammenarbeit mit Neurologen und Neuropsychologinnen ab, ob die Patienten in ihrer Sprechstunde an Demenz leiden. Zudem führt sie wöchentlich Gedächtnistrainings für Menschen mit beginnender oder leichter Demenz durch. Sie leitet auch die monatlichen Treffen für Angehörige von Demenzerkrankten. Diese mussten jedoch aufgrund der Coronakrise abgesagt werden. Während dieser Zeit begleitet Schläpfer die Angehörigen per Telefon. Die 52-Jährige Mutter wohnt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Zürich. Um ihr Gedächtnis und den Körper fit zu halten, betreibt sie Zumba. (lyl)