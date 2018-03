In dieser Zeit habe sie viel gelernt. «Mehr als während meiner Lehre», sagt sie und lacht. Die Bedingungen im Modehaus hätten ihr aber auf die Dauer nicht zugesagt. «Ich wollte mich gerade nach einer neuen Stelle umsehen, als mir mein Vater erzählte, dass ein Schneideratelier in Schlieren frei wird.» Diese Nachricht kam für die damals 23-Jährige wie gerufen. «Ich wohnte noch zu Hause und musste nur die Ladenmiete zusammen kriegen.» Das Atelier befand sich im unteren Stock eines Coiffeur-Salons an der Freiestrasse.

Kämpfen um den Standort

Sieben Jahre schneidert sie nun schon am heutigen Standort. Zuerst teilte sie sich den Raum mit dem Schreiner Daniel Binz, der dort seine Möbel ausstellte. Seit drei Jahren hat sie das Lokal für sich. Bangen musste sie aber auch schon darum. «Der Besitzer wollte aus der Ladenfläche eine Wohnung machen. Ich musste kämpfen, dass ich bleiben durfte.» In dieser Zeit seien ihr viele Schlieremer zur Seite gestanden. «Der Gewerbeverein und meine Kunden stellten sich hinter mich und viele boten mir an, in ihren Lokalen unterzukommen.» Das sei das Schöne an Schlieren. «Man setzt sich füreinander ein.»

Die Ladentüre geht auf. Die ersten Kunden und Freunde betreten das Geschäft. Viele vertrauen seit Jahren auf Widmers Gespür, wenn es um ihre Kleider geht. «Ihr Atelier liegt an meinem Arbeitsweg. Das ist ideal. Sie kürzt meine Hosen und macht eine erstklassige Arbeit», sagt Helmut Gorges, der in Uitikon lebt. Zufrieden zeigt sich auch Barbara Angelsberger aus Urdorf. «Manchmal kaufe ich ein Kleidungstück, das mir gefällt, mir aber nicht tadellos passt.» Damit komme sie zu Widmer. «Sie hat viele gute Ideen und weiss, was sie damit anstellen kann.»

Bei heiklen Änderungen vertraut Carin Kunz aus Uitikon auf Widmers Können. «Sie kürzte einen langen, schweren gefalteten Seidenjupe, den ich vor 35 Jahren in Kairo schneidern liess, und vergrösserte die Taille. Das war keine leichte Aufgabe.» Ihre Tochter Kersti Janssen ist auch eine Stammkundin. «Mit ein paar Griffen macht sie meine alten Sachen wieder tragbar.» Janssen besucht seit Sommer Widmers Nähkurs. «Ich habe sie mehrmals angesprochen und gefragt, ob sie das anbieten würde.» Ihre Hartnäckigkeit zeigte Erfolg: Jeden Montagmorgen arbeitet Janssen mit drei anderen Schülerinnen an ihren Nähkünsten und entwirft Kleider.

Grosser Druck

«Ich habe grosse Freude daran, obwohl man mich zu Beginn etwas dazu zwingen musste», sagt Widmer. Es habe ihr gezeigt, dass sie fähig sei, zu unterrichten. Bald soll ein zweiter Kurs am Freitagnachmittag eingeführt werden. «Es ist wichtig, sich zu spezialisieren», findet Widmer. Schneider stünden in Zeiten von Onlineshopping und billig produzierten Kleidern aus Fernost unter Druck. «Wer lässt heute noch einen Reissverschluss für 65 Franken ersetzen, wenn eine Jeanshose nur noch 50 Franken kostet?»