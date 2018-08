«Wir paddeln regelmässig und finden es toll, wenn wir etwas zur Sauberkeit im See beitragen können», sagt ein Vater, der mit seinen beiden Söhnen an diesem Morgen im Strandbad Mythenquai auf der Wiese steht.

Mit dabei sind Vereins-Mitglieder des im April gegründeten Paddle Club Zürisee sowie junge Erwachsene, die gerne paddeln. Es wird nicht viel geschwatzt an diesem Morgen, aber alle, die da sind, haben ein Lächeln im Gesicht. Den Teilnehmern ist ihr See und seine Sauberkeit eine Herzensangelegenheit.

Insgesamt 30 Teilnehmer haben sich angemeldet, gemeinsam den See sauber zu paddeln. Die erste Gruppe trifft sich um 7.30 Uhr in der Badi, die zweite wird am Nachmittag um 13.30 Uhr zur Seeuferreinigung aufbrechen. «Es sind schon alle da, die sich angemeldet haben», sagt Florian Gander, Präsident des Paddel Club Zürisee und Inhaber von Supkultur. Dass er sich über das grosse Interesse am Anlass freut, verbirgt er nicht.

Es sei nicht so, dass der Club zum ersten Mal den See reinige, sagt Gander. «Jedes Mal, wenn wir draussen sind, fischen wir Abfall aus dem See und entsorgen ihn später an Land», so der Stand-up-Paddler. Das Bewusstsein für einen sauberen See gehöre zum Credo des Vereins.

«Mit den Sup-Boards kommt man gut an Stellen, die für die grösseren Boote vom ERZ oder auch von Land aus schwierig erreichbar sind», erklärt Gander den Beweggrund für die Seeuferreinigung. Die Aktion lohne sich besonders in den ersten Stunden nach dem Anlass: «Danach beginnt der Abfall auf den Grund abzusinken», so Gander.