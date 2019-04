Florence Schelling spielte 25 Jahre lang Eishockey. Die Oberengstringerin nahm an vier Olympischen Spielen teil. 2014 gewann sie in Sotschi die Bronzemedaille. Für viele Eishockeyexperten gilt sie gar als beste Torhüterin der Welt. Vor einem Jahr gab sie ihren Rücktritt bekannt. Heute möchte sie Leuten helfen, ihre Ziele zu erreichen.

Vor einem Jahr haben Sie Ihren letzten Match als Eishockey-Profi gespielt. Wie hat sich Ihr Tagesablauf seither verändert?

Florence Schelling: Es wurde wirklich alles ganz anders. Ich machte einen klaren Schnitt: Ich schloss mein Wirtschaftsstudium in Schweden ab, machte den Master, hörte auf Eishockey zu spielen und kam zurück in die Schweiz. Hier begann ich ganz neu. Ich wollte nicht mehr in den Kraftraum. Eine Weile dachte ich sogar, ich gehe nie mehr in eine Eishalle.

Wie lange haben Sie das durchgehalten?

Nicht lange. Ich merkte, es war eher so, dass ich nicht mehr mit meiner Eishockeygoalieausrüstung in die Eishalle gehen wollte. Nun kann ich mit der leichten Tasche als Trainerin in die Halle. Ich will einfach nicht mehr als Goalie auf dem Eis stehen. Die Ausrüstung rührte ich tatsächlich seit dem letzten Spiel nicht mehr an.

Was haben Sie anstelle von Hockey gemacht?

Ich machte direkt weiter. Ich nahm einen Job an. So lebte ich vor mich hin, wie wenn nichts gewesen wäre. Am Morgen stand ich auf, ging arbeiten und am Abend traf ich Kolleginnen. Das passt gar nicht zu mir. Doch ich denke, ich war so, weil ich immer sehr strukturiert sein musste. Ich machte nichts aus meinen Ideen. Dann hatte ich den Skiunfall. Ich brach mir das Genick. Während meiner ganzen Zeit als Sportlerin hatte ich nie so einen schlimmen Unfall. Doch dieser Unfall ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich wurde gezwungen, nichts zu machen. Das hatte ich mir vorher gar nicht erlaubt. In den letzten drei Monaten hatte ich nun tatsächlich Zeit, einmal nichts zu machen.