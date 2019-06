Unter dem Motto «Strong in Diversity» feiert die Zurich Pride 2019 ihr

25-Jahr-Jubiläum. Dieses Jahr sind es auch exakt 50 Jahre her, seit die LGBTIQ-Bewegung bei den Stonewall-Unruhen in New York ihren Anfang nahm. Die ersten gewalttätigen Auseinandersetzungen fanden in der Nacht vom 27. Juni 1969 statt, als Polizeibeamte eine Razzia im Stonewall Inn durchführten, einer Bar mit homosexuellem und Transgender-Zielpublikum in der Christopher-Street im damaligen Schwulenviertel Greenwich Village. An dieses Ereignis wird jedes Jahr weltweit mit dem Christopher-Street-Day erinnert. Der Stonewall-Aufstand führte zur Neuorientierung der Bewegung: Während es bis dahin um die Entkriminalisierung von Schwulen, Lesben und Queers ging, steht seit dem Aufstand ein neues Selbstbewusstsein im Vordergrund: Homosexuelle und Transgender sind stolz auf sich selbst, ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität und feiern diesen Stolz

(englisch: pride) seither auch öffentlich. (anb)