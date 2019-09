Leider sei die falsche Druckvorlage übermittelt worden, teilte die Gemeinde am Dienstag mit. Die rund 9800 Stimmrechtsausweise seien deshalb vom Print-Center in Zürich falsch gedruckt und so zurück nach Stäfa geschickt worden. Der Fehler sei dann am Montag von einer Stimmberechtigten bemerkt und gemeldet worden.

In Absprache mit dem kantonalen Wahlbüro hat der Gemeinderat entschieden, dass die Stimmabgabe trotzdem korrekt durchgeführt werden kann. Die Stimmberechtigten würden aber noch mit einer persönlich adressierten Postkarte über den Fehler orientiert.

Sie könnten den Stimmrechtsausweis wie gewohnt unterschreiben und ihren Wählerwillen kundtun. Der Gemeinderat bittet die Bevölkerung, das Missgeschick zu entschuldigen. (sda)