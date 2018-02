Im letzten April bewilligte das Zürcher Verwaltungsgericht die von der Uni und der ETH Zürich beantragten Tierversuche mit Makaken. Forschungsleiter Valerio Mante vom Institut für Neuroinformatik an der Uni Zürich machte sich daraufhin auf die Suche nach geeigneten Tieren. Er fand sie in Europas grösstem Testzentrum für Tierversuche bei Den Haag, dem Biomedical Primate Research Center (BPRC), wo Hunderte verschiedener Affen gehalten werden. Der Forscher wählte vier an Menschen gewöhnte Makaken aus. Kostenpunkt: Je 7000 Franken pro Tier. Im November wurden die Tiere nach Zürich geliefert. Sie leben seither in einem Gehege am Uni-Standort Irchel, wo die Versuche stattfinden.

Zwei bis drei Makaken würden laut dem Forscher für den Versuch ausreichen. Mante beschaffte deren vier für den Fall, dass es zu Aggressionen zwischen den Affen kommt und sie getrennt werden müssten. Alle vier sind männlich und haben unterschiedliche Mütter. Je zwei sind Halbbrüder, haben also denselben Vater. Die Tiere sind viereinhalbjährig und zwischen fünf und neun Kilo schwer. In Gefangenschaft können sie bis 25 Jahre alt werden, in freier Wildbahn ist die Lebenserwartung deutlich kürzer.

Sitzen wird mit Saft belohnt

Laut Mante befinden sich die vier Makaken in der Eingewöhnphase. Diese dauert noch ein bis zwei Monate. Die Tiere können sich in dieser Zeit im rund 60 Quadratmeter grossen Gehege mit Innen- und Aussenbereich frei bewegen und haben kein Programm. Daran schliesst die Trainingsphase bis etwa Mitte 2019 an. Sie soll auf den eigentlichen Versuch vorbereiten. In der Trainingsphase sollen die Tiere in erster Linie lernen, auf dem Primatenstuhl zu sitzen. Auf diesem können sich die Affen eingeschränkt bewegen, aber nicht abspringen. Das Sitzen belohnen die Forscher mit Leckerbissen oder Saft.