VBZ wollen dran bleiben

Im vergangenen Februar haben die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) einen zweiwöchigen Testbetrieb mit einem selbstfahrenden Shuttlebus durchgeführt. Er fand auf dem Areal der VBZ-Zentralwerkstatt in Zürich Altstetten statt. Über 500 VBZ-Mitarbeitende sowie externe Partner und Partnerinnen sind mit dem elfplätzigen Shuttle gefahren, wie es in einem Artikel auf vbzonline.ch heisst. Wie lautet das Fazit?

«Wir werden am Thema autonomes Fahren dranbleiben», sagt VBZ-Sprecher Andreas Uhl auf Anfrage. «Die Frage ist nicht ob, sondern wann solche Modelle kommen.» Uhl rechnet damit, dass dies im nächsten Jahrzehnt der Fall sein wird. «Die Disposition via App funktioniert bereits. Aber die Fahrzeugtechnik für autonomes, automatisiertes Fahren hinkt noch hintendrein.» Ausserdem bräuchte es bessere Kommunikationsnetze für den Informationsfluss zwischen autonomen Fahrzeugen und Infrastruktur wie Lichtsignalen, so Uhl weiter; ferner auch permanent aktualisierte Karten inklusive Baustellensituation. Zudem seien noch rechtliche und ethische Fragen zu klären, ehe man Robotern das Fahrzeuglenken überlasse.

Im Austausch mit anderen Verkehrsbetrieben

Das Thema beschäftigt Dienstabteilungen verschiedener Departemente: Die VBZ gehören der städtischen «Smart Mobility Plattform» an, die sie gemeinsam mit der Stadtzürcher Dienstabteilung Verkehr und dem Tiefbauamt Zürich gegründet haben. Und: «Wir bleiben im Austausch mit anderen Verkehrsbetrieben», so Uhl. Autonome Fahrzeuge sind im Testbetrieb auch schon auf öffentlichen Strecken in der Schweiz unterwegs: So verkehrt der Shuttlebus aus dem VBZ-Testbetrieb jetzt für die Verkehrsbetriebe Schaffhausen zwischen Neuhausen und dem Rheinfall. Auch gibt es einen Postauto-Pilotversuch mit einem Shuttlebus in Sion. In beiden Fällen sind Chauffeure an Bord, die bei Bedarf eingreifen können.

Grosse Busse und Trams mit Chauffeur dürften laut Uhl aber noch lange für die VBZ im Einsatz sein. Kleinere Fahrzeuge für vier bis sechs Personen, die autonom auf Anfrage von Tür zu Tür fahren, könnten jedoch dereinst ein Teil des öffentlichen Verkehrsangebots werden, so der VBZ-Sprecher. (mts)