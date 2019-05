Bis zu acht Leute quetschen sich im Büroprovisorium an die Arbeitsplätze in den weissen Containern. Seit 16 Jahren ist der Schalter in Schlieren eine sogenannte Junior Station, ein Schalter in der Hand von Lernenden. Zur Zeit arbeiten sieben Lernende im Bereich Detailhandel und KV sowie vier Berufsbildner am Schalter der SBB. «Zum Glück sind nicht immer alle gleichzeitig anwesend», sagt Manuela Schneebeli, Geschäftsführerin des Bahnhofs Schlieren.

Im letzten Dezember mussten die Lernenden ihr Büro verlassen. Stattdessen wurden sie für 13 Monate in den Container direkt neben dem alten Bahnhofsgebäude einquartiert. Grund für den Umzug ist die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes. Im vergangenen Jahr eröffneten die SBB die ersten vier im neuen Look. Dieses Jahr werden sieben weitere Orte umgerüstet, darunter der Schalter der Lernenden in Schlieren. Modernisierung bedeutet in diesem Fall, dass die Glasscheiben zwischen Kunden und Mitarbeitern wegfallen.

7,5 Millionen Franken für den Bau

Deswegen soll der Kundenkontakt nun unmittelbarer werden. «Während früher die Kundinnen und Kunden am Schalter hauptsächlich Billette kauften, wünschen sie heute vermehrt Beratung und Betreuung über die gesamte Mobilitätskette», ist der Website der SBB zu entnehmen. Um ihre Schalter laufend auf den neusten Stand zu bringen, investieren die SBB jedes Jahr rund 7,5 Millionen Franken.