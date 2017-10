Man spaziert durch den Park dem Bach entlang, flaniert dann über den Boulevard zum Quartierplatz und trinkt dort einen Kaffee, bevor man die Kinder von der neuen Schule abholt. Anhand der vom Zürcher Architekturbüro Ammann Albers StadtWerke erstellten Pläne sieht man das neue Viertel am Dietiker Niderfeld schon deutlich vor sich. Bis es allerdings so weit ist, müssen in den nächsten Jahren noch einige Hürden übersprungen werden. Schliesslich handelt es sich beim 40 Hektaren umfassenden Niderfeld um ein komplexes Vorhaben auf der letzten grossen eingezonten Siedlungsreserve der Stadt. Mehrere Gutachten mussten eingeholt, verschiedene Planer einbezogen werden, neben Verkehrs-, Landschafts- und Städteplanern brauchte es auch Wasserbauer. «Die Entwicklungsplanung Niderfeld ist das grösste und wichtigste Vorhaben, das momentan bearbeitet wird», so Jürg Bösch, Stadtplaner von Dietikon.

Heikle Aufgabe: Landumlegung

Nun liegen also ein städtebauliches Konzept sowie das Wasserbauprojekt Teischlibach vor, auf deren Basis bereits am Gestaltungsplan gearbeitet wird. «Quartier- und Gestaltungsplan sind korrespondierende Gefässe. Beide Instrumente müssen parallel entwickelt und festgesetzt werden», so Bösch. Ende August leitete der Stadtrat das Quartierplanverfahren ein. Zurzeit liegt das Konzept bei der kantonalen Baudirektion, die über dessen Genehmigung zu befinden hat. Das Quartierplanverfahren dient vor allem der Erschliessung des Gebiets sowie der Landumlegung. Mit dieser Neuverteilung der Flächen unter den Grundeigentümern folgt nun ein besonders heikles Kapitel in der Entwicklungsgeschichte des Quartiers. Erst mit der Umlegung wird eine sinnvolle gestalterische Planung möglich. Dafür werden zunächst die Erschliessungs- und die öffentlichen Flächen ausgeschieden. Was verbleibt, wird anschliessend neu zugeteilt.

Am Quartierplanverfahren sind alle Grundeigentümer beteiligt. Um eine möglichst grosse Einigkeit zu erzielen, sind zwei Versammlungen vorgesehen, an denen die Eigentümer ihre Anliegen einbringen können. Bösch: «Wenn es Einwände gibt, wird man versuchen, diese zu bereinigen. Der Quartierplan ist das Instrument der Grundeigentümer. Ziel ist es, mithilfe der Fachplaner und der Stadt Lösungen zu finden, die möglichst alle Anliegen berücksichtigen.» Erst dann kann der Plan festgesetzt werden. Klingt einfach, wird aber wohl kompliziert. Schliesslich sind die Wünsche von 45 Eigentümern und potenziellen Bauherren zu berücksichtigen, die je eine Stimme haben und von denen jeder noch Rechtsmittel einlegen kann. «Es wird immer Leute geben, die nicht mit allen Details restlos zufrieden sein werden», vermutet Bösch. Auch die Stadt ist von der Umlegung betroffen; das Areal des Schulgeländes ist noch nicht in städtischem Besitz.

Bösch ist überzeugt von der Qualität des Konzepts, das ein breites Spektrum aufweise und der Stadt zusammen mit den Grundeigentümern alle Möglichkeiten gebe, das Gebiet optimal zu gestalten. «Das ist nicht ganz einfach bei den vielen Vorgaben und Rahmenbedingungen, für die es nicht so viele verschiedene Lösungen geben kann. Der Vorschlag ist durch den kooperativen Planungsprozess gut abgestützt, nichts Wesentliches wurde vergessen.»

Die Pläne im Detail