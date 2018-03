Eine Schar Tanzfreudiger fand sich am Freitagabend im Club vom Restaurant Sax in Schlieren ein. Unter den rund 200 Besuchern sind jedoch keine Jugendlichen zu finden. Die Tanznacht war für Über-40-Jährige Partygänger vorgesehen. Restaurantinhaber Manuel Valera lancierte zusammen mit der Organisation «Tanzabend40» den Anlass zum ersten Mal.

Wer nun aber Oldie-Musik erwartete, lag falsch. Stephan Graf alias DJ Visconte legte Musik auf, die Erinnerungen an die Sommerferien oder die Jugend weckte. «Wichtig ist, dass die Lieder tanzbar sind», sagte er. Neben Hits aus den 90er-Jahren wie «What is love» von Haddaway spielte DJ Visconte auch aktuelle Stücke wie «Can’t stop the feeling» von Justin Timberlake. Das Musikkonzept ging auf. Die Besucherinnen und Besucher schwangen entweder das Tanzbein oder unterhielten sich an der Bar.

Zurzeit organisiert Marcel Giger von «Tanzabend40» monatlich an 22 Orten in der Schweiz solche Tanznächte. Tanja Spörri, eine Mitarbeiterin von Valera, war so begeistert von einem solchen Anlass, dass sie ihrem Chef vorschlug, die Partyreihe in den hauseigenen Club zu integrieren. «Ich war sofort begeistert von der Idee», sagte Valera. Ein solches Angebot habe im Limmattal noch gefehlt. Die Tanznacht findet nach diesem Eröffnungsanlass nun jeweils am zweiten Freitag im Monat statt.