Seit Jahrzehnten ziehen sie durch die dunklen und kalten Strassen der Schweiz und besuchen Familien in ihren warmen Stuben. Kinder stehen hinter den Fenstern und warten auf ihre Ankunft, die durch das Läuten einer Handglocke angekündigt wird. Sie tauchen aus der Dunkelheit auf, ihre Laternen erhellen die Nacht und sie bringen Tradition und die berühmten Chlaussäcke voller kleiner Leckereien in die Häuser. Der Samichlaus ist da und mit ihm seine treuen Begleiter: die Schmutzli, die für ihn das ganze Jahr über die Kinder und ihr Verhalten mit einem wachsamen Auge beobachten.

An diesem kalten Dezemberabend versammeln sich in Dietikon im Schein der festlichen Weihnachtsbeleuchtung die Mitglieder der Sankt Niklaus-Gesellschaft Dietikon, eingehüllt in ihre Gewänder. Eingeteilt in verschiedene Gruppen machen sie sich bereit, für einen ausgefüllten Abend, an dem viele Familien besucht werden. Für einen Abend erhält auch die Limmattaler Zeitung die Möglichkeit, den Samichlaus als Gehilfe zu begleiten. Zusammen mit Samichlaus Roman und den beiden Schmutzli Pius und Marc machen wir uns auf. Auf dem Programm stehen, verteilt auf das ganze Limmattal, vier Familienbesuche und ein Besuch an einem Quartierfest mit 20 Kindern.

In den modernen Zeiten kann selbst ein Samichlaus in seiner ganzen Tradition nicht auf die moderne Technik verzichten. Anstelle eines Wagens, gezogen von einem Esel, ist die Truppe mit einem etwas moderneren Schlitten unterwegs. «Es ist sicherlich nicht sehr passend, dass wir mit dem Auto unterwegs sind, die Distanzen wären sonst aber gar nicht machbar», sagt Samichlaus Roman. Der Fahrer, der uns an diesem Abend aus Sicherheitsgründen begleitet – Schmutzli und Samichlaus können aufgrund ihrer dichten Bärte und der Gewänder nicht fahren –, parkiert jeweils etwas weiter vom Haus entfernt, damit man das Auto nicht sieht.

«Sali Samichlaus!»

Vom Parkplatz begeben wir uns Richtung Haus, während der Schmutzli die Ankunft mit dem Läuten seiner Handglocke ankündigt. Nicht selten kommt es vor, dass wir bereits von grossen, begeisterten Kinderaugen bestaunt werden, die schon lange an Türen und Fenstern auf den abendlichen Besuch gewartet haben und uns von weit her mit den Worten «Sali Samichlaus!», begrüssen. Mit tiefer Stimme betreten der rote Mann mit Mitra und goldenem Buch und seine Begleiter die Wohnung, die etwas Wärme bietet.