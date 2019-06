Die Regionale Projektschau Limmattal (kurz: Regionale 2025) wächst und wächst. Die Gemeinde Weiningen gehört nun auch zu den Mitgliedern. Der Gemeinderat hat letzte Woche den Beitritt als 16. Mitglied beschlossen. Das sagte Regionale-2025-Geschäftsleiter Peter Wolf am Mittwochmittag, als die Schlieremer Regionale-2025-Stele vor dem Stadthaus Schlieren eingeweiht wurde. Stelen wie diese stehen in zahlreichen Mitgliedsgemeinden der Regionale 2025, also im Zürcher und im Aargauer Limmattal, so zum Beispiel auch vor dem Stadthaus Dietikon oder dem Stadthaus Baden. «Wir markieren damit Präsenz», sagte Wolf.

Nachdem die Stele in Schlieren aufgestellt wurde, liess sich die Stadt die Gelegenheit nicht nehmen, diese feierlich einzuweihen. Dass ausgerechnet Schlieren seine Stele besonders feiert, kommt nicht von ungefähr. «Schlieren war von Anfang an dabei bei der Regionale 2025. Wir dürfen hier fast mit etwas Stolz sagen, dass wir einer der Treiber gewesen sind», sagte Stadtpräsident Markus Bärtschiger. «Die Entwicklung, die Schlieren macht, können wir nicht ohne das ganze Limmattal machen», begründete er. Wer in Schlieren arbeite, wo viele neue Arbeitsplätze entstehen, brauche schliesslich auch Wohnraum- und Kulturangebote, so Bärtschiger weiter. «Ich bin dankbar, dass es die Regionale gibt, damit wir das Gemeinschaftsgefühl stärken und gemeinsame Projekte umsetzen können.»