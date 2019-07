Einkaufstouristen, die von der Autobahn A7 her kommen, sollen über den Zoll fahren und ihr Auto bei der Schänzle Sporthalle abstellen. Dort können sie auf den kostenlosen Shuttlebus umsteigen und so weiter in die Innenstadt, wie die Stadt Konstanz am Freitag mitteilte.

Die Busse fahren an Samstagen von 10 bis 20 Uhr jeweils zur halben und zur vollen Stunde. Mit den Einkaufstaschen zurück zum Parkplatz geht es ebenfalls zwei Mal in der Stunde.