Zur Person:

33 Jahre, Rechtsanwalt in Dietikon, ledig, keine Kinder, seit Geburt wohnhaft in Dietikon.

Politiklaufbahn:

Seit 14 Jahren in der Lokalpolitik, 2008 Mitbegründer der Jungfreisinnigen Partei Limmattal, seit 2010 im Gemeinderat.

Wo liegt der Fokus Ihrer politischen Arbeit?

«Meine Politik orientiert sich an den liberalen Grundwerten von Freiheit und Selbstverantwortung. Es liegt mir am Herzen, dass attraktive Rahmenbedingungen für das Gewerbe geschaffen werden. Weiter sind mir gesunde Finanzen wichtig. Die Steuern müssen kontinuierlich und nachhaltig gesenkt werden. Die Leute sollen gerne in Dietikon wohnen und sich zu jeder Zeit sicher bewegen können.»

Welches sind Dietikons Hauptprobleme?

«Die Verkehrsproblematik: Der Durchgangsverkehr muss weg. Wer in unser Stadtzentrum muss, soll nicht im Stau stecken bleiben. Die Steuerbelastung muss kontinuierlich reduziert werden. Vor allem die hohen Ausgaben für die soziale Wohlfahrt müssen sinken. Ich will nicht, dass Dietikon nur eine Schlafstadt ist. Dazu gehören die gezielte Förderung von Freizeitangeboten, aber auch die Schaffung von genügend Schulraum.»

Wie gehen die Sätze weiter?

Im Stadtrat zu sein, ist besser, als Parlamentsmitglied zu sein, weil … «ich dort aktiver und besser die Zukunft von Dietikon mitgestalten könnte».

Dietikon ist … «meine Heimat und liegt mir sehr am Herzen».

In 30 Jahren wird Dietikon … «hoffentlich eine lebenswerte und steuergünstige Oase an der Limmat sein».

Starkes Zitat:

«Mit Andersdenkenden zu diskutieren, finde ich spannend, und es gefällt mir, anschliessend Kompromisse zu finden, die für alle Beteiligten annehmbar sind.»