Ein zwanzigseitiger Streifzug durch Dietikon: Die Stadt will sein Image weiter aufpolieren

Mit einer neuen Imagebroschüre will sich Dietikon als attraktive Stadt mit hochwertigen Lebens- und Arbeitsräumen präsentieren. So sollen die verschiedenen Besonderheiten, Angebote und Werte der Stadt bekannter gemacht und gestärkt werden. Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) lädt in der Broschüre die Leserinnen und Leser auf einen Streifzug ein, bei dem sie viel Wissenswertes über die Stadt erfahren können: «Lassen Sie sich von Dietikon überraschen.»

In seinem Vorwort schreibt Bachmann, dass Dietikon in idealer Weise die Annehmlichkeiten einer sympathischen, urban geprägten Wohnstadt mit einem aktiven Quartierleben und einer Vielzahl an Sport- und Freizeitmöglichkeiten im Grünen verbinde. Um dies zu unterstreichen, werden auf 20 Seiten nicht nur diverse bekannte Sehenswürdigkeiten der Stadt illustriert, sondern auch neue Standorte, die es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der letzten Broschüre vor zehn Jahren noch nicht gab. Zudem kommen verschiedene Dietiker Persönlichkeiten zu Wort.