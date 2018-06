Dramatisches muss sich vor rund 100 Jahren vor dem Stäfner Lattenberg abgespielt haben. Vielleicht hat ein Sturm das Schiff überrascht, das sich rund 350 Meter vor dem Ufer befand. Vielleicht war der See aber auch ruhig, und es floss unbemerkt Wasser in den Motorenraum, weil die Planken nicht dicht waren. Fest steht jedenfalls: Das Ledischiff sank Heck voran, der hintere Teil ging also zuerst unter.

Dabei rutschte ein Teil der geschätzten 90 Tonnen schweren Sandladung nach hinten und drückte die Wand des Motorenraums ein. Die starken Kräfte, denen das Schiff ausgesetzt war, rissen das Dach der Führerkabine weg. In einer Tiefe von 22 Metern kam das Transportschiff schliesslich zu liegen.

So zumindest haben Hobby-Archäologen um den Taucher Adelrich Uhr den Untergang eines Schiffs vor der Stäfner Badi Lattenberg rekonstruiert. Auf das 22 Meter lange und 5,4 Meter breite Wrack stiessen sie vor einem Jahr, und sie machten es sich zur Aufgabe, das Schiff zu untersuchen. Es ist bereits das siebte Projekt, das die Swiss Archeo Divers vorangetrieben haben.

Erst nach 1910 gesunken

Über Monate hinweg sammelten die Taucher Daten über das Schiff. 17 Taucher erkundeten das Wrack in 24 Tauchgängen. Zudem verbrachten die Hobby-Forscher 300 Stunden in Archiven. Insgesamt beteiligten sich 55 Helfer direkt oder indirekt am Projekt, denn die Gruppe erhielt Unterstützung aus den verschiedensten Bereichen – von den Seerettern bis hin zu Kuratoren der hiesigen Ortsmuseen, der Kantonsarchäologie und weiteren Experten.

Nun liegt der Abschlussbericht vor. Auch wenn er nur teilweise Aufschluss über das Unglück gibt, liefert er doch einige Fakten. Zum Beispiel lässt sich das Datum des Unglücks näher einschränken. Aufgrund des Bautyps vermuten die Freizeitforscher, dass das Schiff aus Tannenholz zwischen 1880 und 1890 gezimmert wurde. «Es ist aber erst nach 1910 untergegangen», sagt Adelrich Uhr.

Dafür gibt es mehrere Belege. Zum einen wurde das Schiff nachträglich vergrössert, vermutlich, um die Ladekapazität zu erhöhen. Nur der Unterbau stammt aus dem 19. Jahrhundert. Vermutlich im Jahr 1910 wurde die Bordwand mittels Stahlträger um 50 Zentimeter erhöht. Denn diese Jahreszahl ist in einer Planke eingraviert. Zu dieser Zeit wurde das Lastsegelschiff wohl auch motorisiert.

Die Taucher fanden einen Benzinmotor, der zu dieser Zeit den bis anhin üblichen Petroleummotor ablöste. Um ihn freizulegen, saugten sie in 13 Tauchgängen mit einem Rohr den Sand ab, der während des Sinkens in den Motorenraum gerutscht war – rund 16 Kubikmeter. Ebenso konnte das Team zwei Petrolpositionslampen bergen. Anhand der Prüfnummer fanden sie heraus, wann und wo die beiden Lampen hergestellt wurden: 1909 beziehungsweise 1910 in einer Fabrik im polnischen Stettin, das damals zu Preussen gehörte. Auch ein Metalldetektor kam zum Einsatz. Dank ihm fanden die Taucher einige Bruchstücke von Lampen sowie Eisenteile und einen Ringgabelschlüssel, ein Werkzeug, das vermutlich im Motorenraum gebraucht wurde.

Ein gefährlicher Beruf

Der unheimlichste Fund aber war ein Lederschuh. Er befand sich unter einer 10 Zentimeter dicken Sedimentschicht. Abklärungen beim Schuhmuseum in Lausanne und beim Bally-Museum im solothurnischen Schönenwerd brachten zutage, dass es sich um ein Modell handelt, wie es zwischen 1890 und 1930 verbreitet war. Adelrich Uhr ist sich deshalb sicher, dass der Schuh zum Wrack gehört. Wem aber gehörte er? Kamen Menschen ums Leben, als das Ledischiff sank? Möglich wäre es. Denn oft genug kam es vor, dass die Besatzung sich nicht schnell genug retten konnte, wenn ein Schiff in Not geriet.

Die NZZ befasste sich 1929 in einem Artikel mit Schiffsunglücken auf dem Zürichsee. «Jeder stärkere Sturm bringt ein Tiefladungsschiff, wie sie auf dem Zürichsee am meisten Verwendung finden, zum Sinken», schrieb damals die Zeitung. «Die Schiffsführer müssen mit den örtlichen Verhältnissen so vertraut sein, dass sie beim Ausbruch eines grossen Gewelles sofort in einen Hafen flüchten können.» Schafften sie dies nicht, seien sie verloren. Denn einige grosse Wellen, die in den Laderaum schwappten, könnten ein 100-Tonnen-Schiff in Sekunden zum Sinken bringen.

Es fehlt die Unglücksmeldung

In den Zeitungsarchiven haben Uhr und sein Team aber bisher keine Unglücksmeldung gefunden, die zum Wrack vor Stäfa passt – dies, obwohl die Blätter bis ins 20. Jahrhundert hinein häufig über Schiffsunglücke berichteten. Und auf dem Grund des Zürichsees haben die Taucher keine weiteren Spuren gefunden, die auf einen Todesfall hindeuten. «Es wäre jedoch vorstellbar, dass eine Leiche zumindest teilweise konserviert ist», sagt Uhr. Aber alle seine Geheimnisse gibt der See eben nicht preis.