Der Ständerat hat am Dienstag die letzten Differenzen in der Vorlage zum nächsten Ausbauschritt der Bahninfrastruktur (Step 2035) bereinigt. Unter anderem wurde der neue Bahnhof Winterthur Grüze Nord definitiv in den Kreditbeschluss aufgenommen. In Zürich ist man «äusserst zufrieden».