Im Jahr 2000 wurden die ersten Korridor- und Trasseestudien für eine mögliche Limmattalbahn in Auftrag gegeben. Fünf Jahre später war das regionale Verkehrskonzept Limmattal mit der Bahn als Kernmassnahme geboren. 2010 gründeten die Kantone Zürich und Aargau die Limmattalbahn AG und beauftragten sie mit der Planung und Realisierung der Infrastruktur für die Bahn. Das ausgearbeitete Projekt sah eine 13,4 Kilometer lange Neubaustrecke von Zürich Altstetten nach Killwangen-Spreitenbach vor, die in zwei Etappen erstellt werden sollte. Gleich zweimal wurde der Bau der Limmattalbahn in der Folge von der Bevölkerung bestätigt. Nachdem der Zürcher Kantonsrat das Projekt im März 2015 bewilligte, wurde das Referendum ergriffen. Obwohl der Bezirk Dietikon die Bahn im November 2015 mit 54,1 Prozent ablehnte, resultierte kantonsweit eine Zustimmung von 64,5 Prozent. Ende August 2017 starteten die Bauarbeiten für die erste Etappe zwischen Zürich Farbhof und Schlieren Geissweid.

Beflügelt von der Ablehnung im Bezirk Dietikon versuchten Bahngegner derweil, den Bau der zweiten Etappe per Volksinitiative zu verhindern. Diese beinhaltet die knapp 10 Kilometer lange Strecke von Schlieren bis nach Killwangen-Spreitenbach sowie den Anschluss vom Bahnhof Altstetten an den Farbhof. Bis Juli 2017 hatten die Gegner die nötigen 6000 Unterschriften zusammen, doch die Initiative erlitt im September 2018 an der Urne Schiffbruch. 82,9 Prozent des Stimmvolks bekannten sich zum Bau der Bahn. Auch im Bezirk lehnten 63,9 Prozent die Initiative ab.

Am 2. September werden die ersten sieben Haltestellen der Neubaustrecke in Betrieb genommen. Allerdings noch nicht als Limmattalbahn. Denn neu wendet die Tramlinie 2, betrieben von den Verkehrsbetrieben Zürich, erst in Schlieren Geissweid statt wie bisher beim Farbhof. Gleichzeitig starten die Bauarbeiten für die zweite Etappe. Diese sollen bis Ende 2022 fertiggestellt sein. Dann soll die Limmattalbahn ihren Vollbetrieb starten und Schlieren, Urdorf und Dietikon mit Zürich Altstetten sowie Spreitenbach und Killwangen verbinden. Ab 2022 werden auch die acht Zweirichtungsfahrzeuge des Typs Tramlink zum Einsatz kommen. Im Oktober 2018 hatte sich die Aargau Verkehr AG, Betreiberin der Limmattalbahn, für Zugkompositionen von Stadler Rail entschieden. (flo)