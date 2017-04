Erfolgserlebnis für "Kira of whistle soul": Die Betäubungsmittelspürhündin der Winterthurer Stadtpolizei hat in einem Auto Marihuana erschnüffelt. Zwei 24-jährige Männer wurden am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr festgenommen.

Der 24-jährige Lenker sowie sein gleichaltriger Beifahrer gaben zu, für den Handel mit 180 Gramm Marihuana verantwortlich zu sein. Dies teilte die Winterthurer Stadtpolizei am Montag mit.