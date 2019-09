Das hätte böse ausgehen können: Drei 7- und 8-jährige Buben sind in Winterthur durch das Dachfenster in ein Auto eingestiegen und haben dort mit einem Feuerzeug gespielt. Der Beifahrersitz geriet in Brand. Die Jungs konnten gerade noch rechtzeitig aussteigen. Als die Feuerwehr am Sonntagnachmittag nach Winterthur Hegi ausrückte, stand der ältere Kleinwagen in Vollbrand, wie die Polizei gestern mitteilte. Das Übergreifen des Feuers auf andere Fahrzeuge und das nahestehende Gebäude konnte sie jedoch verhindern. Zunächst war unklar, weshalb das Auto in Brand geraten war. Die Buben hatten der Polizei eine abenteuerliche Geschichte von einem wegfahrenden Mann aufgetischt. Beim genauen Nachfragen gaben die Buben aber zu, dass sie im Auto gezündelt hatten. (sda)