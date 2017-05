Indem Sie die Sterbehilfe institutionalisiert haben, haben Sie die Schwelle für den Suizid gesenkt. Können Sie sagen, dass jeder, der mit Dignitas aus dem Leben ging, dies zurecht tat?

Dignitas hat die Sterbehilfe nicht institutionalisiert. Es gab schon immer Sterbehilfe, schon lange vor Exit und Dignitas: Im Mittelalter brachte der Apotheker den Theriak, eine Opium-Zubereitung, ans Bett eines Schwerleidenden. Sie übersehen zwei wichtige Punkte: Erstens ist Suizidbegleitung, wie man sie bei Exit und Dignitas kennt, nicht dasselbe wie ein üblicher Suizid, und zweitens wurde Dignitas vor allem deshalb gegründet, weil der damalige Exit-Vorstand und die Exit-Generalversammlung es im Jahre 1998 abgelehnt haben, sich vermehrt dafür einzusetzen, dass Suizide und Suizidversuche vermieden werden können. Die Suizidversuchsprävention ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit.

Ihre Gegner sagen, Sie hätten aus dem Sterben auch ein Geschäft gemacht. In der Kritik steht etwa, dass Sie Spenden von Menschen annehmen, die mit Dignitas aus dem Leben scheiden.

Die Arbeit von Dignitas – Beratung, Büro und Begleitung – wird mittlerweile von 23 Teilzeitbeschäftigten geleistet. Also braucht es Einnahmen. Freitodbegleitungen sind im Übrigen kein Geschäft. Die gesamten Aufwendungen von Dignitas im Jahre 2016, geteilt durch die im selben Jahr erfolgten 201 Freitodbegleitungen, ergeben einen Kosten-Durchschnitt von gegen 15 000 Franken pro Fall. Dignitas berechnet den Mitgliedern höchstens 10 500 Franken, der Rest wird aus allgemeinen Mitgliederbeiträgen gedeckt.

Braucht es Dignitas irgendwann nicht mehr?

Ziel von Dignitas ist es, irgendeinmal zu verschwinden: Wenn niemand mehr gezwungen wird, diese Freiheit ausserhalb seines Wohnsitzstaates zu suchen, braucht es uns nicht mehr. Wenn das, was wir tun, in das Gesundheits- und Sozialwesen jedes Landes integriert ist, können Dignitas, Exit und alle ähnlichen Organisationen getrost verschwinden.

Die Schweiz war früh unter den progressiven Ländern in Europa, was zum sogenannten «Sterbetourismus» geführt hat. Wie hat sich die Sterbehilfe international entwickelt?

Es gibt Länder, die progressiver sind als die Schweiz, wie zum Beispiel die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Kanada. Und es handelt sich nicht um Sterbetourismus, sondern – wenn überhaupt – um einen Medizin- und Freiheitstourismus. Menschen suchen die Freiheit, ihr Leben und damit auch ihr eigenes Lebensende abseits von Verboten gestalten zu können. Wo ein Gefälle herrscht, bewegen sich Menschen vom zu stark Reglementierten zum Freiheitlicheren. Das war und ist bei der Abtreibung oder der gleichgeschlechtlichen Ehe genau dasselbe. Deshalb arbeitet Dignitas international, und primär auf dem juristischen Parkett: die Rechtslage in anderen Ländern muss so geändert werden, dass die Menschen dort ebenfalls Wahlfreiheit erlangen, ohne ihr Land verlassen zu müssen.

Die Palliativpflege hat in den letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht. Die Zahl der Diagnosen, die Sterbehilfe – nach Ihrer Auslegung – moralisch rechtfertigen, sinkt also.

Es geht nicht um eine moralische, sondern um eine persönliche Sache. Es liegt an jedem einzelnen Menschen, zu entscheiden, wie er sterben will. Wir arbeiten mit einigen Palliativmedizinern zusammen, verweisen täglich Patienten an sie – gleichzeitig kommen viele zu uns, die ausgezeichnet palliativ versorgt werden und doch die ultimative Wahlfreiheit in Anspruch nehmen wollen. Es ist eben nicht ein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch.

Sie befassen sich nicht nur mit dem Tod, sondern auch mit dem Beginn des Lebens und plädieren für weitreichende Freiheitsrechte der Eltern. Wann hat ein Fötus eigene Rechte?

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat es bislang abgelehnt, einem Fötus eigene Menschenrechte zuzuerkennen. Im Zivilrecht jedoch kann ein noch zu gebärender Mensch – der Nasciturus – schon vor der Geburt beispielsweise ein Haus kaufen; der Kauf gilt aber nur, wenn er lebend geboren wird.

Sehen Sie auch Gefahren in der Reproduktionsmedizin?

Die Reproduktionsmedizin ist ein weites Feld, und oft beruhen Gefahrenargumente wiederum auf nichts anderem als religiös-weltanschaulichen Haltungen. Die Diskussion darüber muss deshalb bei jeder Art von Reproduktionsmedizin sorgfältig abklären, ob und in welcher Weise Interessen der Gemeinschaft derart betroffen sein können, dass sich eine Einschränkung nach den Regeln der Europäischen Menschenrechtskonvention rechtfertigen lässt. Im Streitfall entscheidet darüber der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte letztinstanzlich.

Dass Eltern die totale Kontrolle über den Genpool ihrer Kinder erhalten, ist noch Sience Fiction. Trotzdem: Würden Sie in einem solchen Szenario für unbegrenzte Rechte der Eltern eintreten?

Unbegrenzte Rechte gibt es grundsätzlich nicht; jedes Recht geht nur so weit, als es nicht Rechte Anderer oder wichtige Interessen der Gesellschaft beeinträchtigt.

Zum Schluss eine sehr persönliche Frage. Sie sind jetzt 84. Haben Sie Angst vor dem Tod?

Vor dem Tod muss niemand Angst haben. Denn erstens kommt er sowieso und zweitens, damit er nicht ein langsames, leidvolles Wegdämmern wird, kann man ja mittels einer Patientenverfügung vorsorgen. Also selbst bestimmen, wofür man selbst Verantwortung übernehmen muss.