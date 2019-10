Dietiker Feuerwehr rückt wegen Gülle aus

Am Montag wurden drei Dietiker Feuerwehrleute an die Birmensdorferstrasse aufgeboten: Ein Anwohner hatte kurz nach 18 Uhr besorgt einen massiven Fäkaliengestank aus einer Baustelle gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten den Melder beruhigen; es lag kein Unfall vor. In der Luft hing der Geruch von Gülle von einem Landwirtschaftsbetrieb. (liz)