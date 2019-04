Robert Huber aus Schlieren stellt Plattenspieler-Vorverstärker mit einem eleganten Touch her. «Ich produziere Vorverstärker der gehobenen Klasse. Beispielsweise solche, die mit Gold verziert sind», sagt er. Seine Vorverstärker seien die teuersten der Welt. Dieses Produkt dürfte allerdings den wenigsten ein Begriff sein. Bei einem Plattenspieler-Vorverstärker handelt es sich um ein Gerät, das man braucht, um Vinyl-Platten zu entzerren. Es verstärkt die tiefen Töne und dämpft die hohen. Der Kaufpreis variiert zwischen 55 000 und 80 000 Franken. Dabei sah es anfänglich nicht so aus, als ob Huber diesen Karriereweg einschlagen würde. Denn er absolvierte eine Lehre als Radio- und Fernsehelektriker. Anschliessend besuchte er das Abendtechnikum, wo er sich zum Elektroingenieur ausbilden liess. Doch vor vier Jahren verlor er seine Arbeitsstelle, da das Unternehmen, für das er über 30 Jahre gearbeitet hatte, schliessen musste. «Ich stand im Alter von 52 Jahren auf der Strasse», sagt Huber. Er habe gewusst, dass er keinen Job mehr finden würde, da er für die meisten Stellen überqualifiziert und somit auch zu teuer sei, wie er sagt. Aus der Not machte er jedoch eine Tugend und wagte den Schritt in die Selbstständigkeit, was sich bald auszahlen sollte.

Von der Passion zum Beruf Bereits von Anfang an stand fest, dass sein künftiges Geschäft etwas mit Musik beinhalten würde. «Ich spiele unter anderem Klavier, Orgel und Zugposaune», sagt er. Musik begleite ihn bereits sein Leben lang: «Es ist meine grösste Leidenschaft.» Sie sollte jedoch nicht die Einzige bleiben. Sein Faible für alles Elektronische entdeckte er erst ein Jahr, bevor er seine Lehrstelle antrat. «In den 70er- und 80er-Jahren haben Kollegen und ich viel herumgetüftelt», sagt er. Schon während seiner Zeit bei seinem früheren Arbeitgeber hat er experimentiert und mit einem Freund zusammen technisches Equipment hergestellt. Seine Plattenspieler-Vorverstärker sind alle handgefertigt. Huber stellte seine ersten Exemplare kurz nach der Geschäftsgründung an einer Messe in München aus, wo gleich ein japanischer Händler auf ihn aufmerksam wurde. Dieser bot ihm an, seine Produkte in Japan zu vertreten. Von da an begann das Geschäft zu laufen. «Meine Produkte sind in den 50 bekanntesten Tonstudios der Welt anzutreffen», sagt Huber stolz.