Der Urdorfer kam bereits früh mit der Malerei in Berührung. «Zwischen meinem zehnten und fünfzehnten Lebensjahr lebte ich in Italien und lernte in der Schule die Wichtigkeit des Fachs Kunst kennen.» Als Mele mit 16 Jahren wieder in die Schweiz zurückkehrte, absolvierte er die Lehre zum Automechaniker und die zum Auto-Elektriker. Später schloss er zusätzlich die Ausbildung zum Werkstatt-Techniker bei der Fiat-Gruppe ab. Vor 25 Jahren machte er sich mit seiner eigenen Autowerkstatt selbstständig.

Auch für Uschi Huwiler ist das Malen ein Ausgleich zu ihrem Beruf. «Wenn ich vor der Leinwand stehe, gehe ich vollständig in mich und nehme um mich herum gar nichts mehr wahr. Mein Mann musste mich auch schon daran erinnern, etwas zu essen», sagt sie.

Die 70-jährige Coiffeur-Meisterin betreibt schon seit 45 Jahren ihr Geschäft Coiffeur Löckli in Oberengstringen. Daneben widmet sie sich am Feierabend oder am Wochenende dem Malen. «Das Talent habe ich höchstwahrscheinlich von meinem Vater geerbt. Er malte auch oft in seiner Freizeit.»

Huwiler zeichnete schon in der Schule die Fliessblätter voll und stellte mit 25 Jahren ihre ersten Bilder aus. Seither hat sie ohne grösseren Unterbruch gemalt, manchmal sogar an bis zu drei Bildern gleichzeitig. So kann die Geroldswilerin auch nicht genau sagen, wie lange sie an einem Bild hat. «Es kann durchaus einige Wochen dauern, bis ich an einem begonnenen Gemälde weiter male.»