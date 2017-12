Es ist geschafft. Die neue Schönenwerdbrücke in Dietikon ist erstellt. Nach 49 Wochen Bautätigkeit kann das neue Bauwerk dem Verkehr übergeben werden. Die Verkehrsumstellung findet in der Nacht von heute auf morgen statt. Die Bauarbeiten an der Stützmauer werden noch bis Ende Mai 2018 andauern. Das schreibt die kantonale Baudirektion in einer Mitteilung.

Der Neubau war notwendig, weil die 1936 erstellte und zuletzt 1994 instandgesetzte Schönenwerdbrücke in die Jahre gekommen war. Eine 2011 durchgeführte Überprüfung ergab, dass die Tragfähigkeit der Haupt- und Querträger ungenügend war. Als Massnahme mussten daraufhin die zulässige Achslast heruntergesetzt und das Bauwerk überwacht werden.

15'000 Fahrzeuge täglich

Täglich passieren rund 15'000 Fahrzeuge die Brücke über die SBB-Gleise – und es werden künftig noch mehr werden. Denn mit der Inbetriebnahme der Limmattalbahn soll der Durchgangsverkehr im Raum Schlieren/Dietikon in Ost-West-Richtung hauptsächlich über die Bernstrasse abgewickelt werden.