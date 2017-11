Begründet wird die Initiative damit, dass in der Volksabstimmung vom November 2015 über die Kredite für die Limmattalbahn eine Mehrheit von fast 65 Prozent der Dietiker Stimmbürger zum Ausdruck gebracht habe, dass sie diese Bahn nicht will.

Zudem habe der Stadtrat in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage vom Dezember 2015 klar erklärt, dass er während der Planungs- und Bauphase der Limmattalbahn «unabhängig vom Ausgang des Volksentscheides» die Interessen der Stadt vertreten werde. «Deshalb», so die Initianten, «ist er in seinen diesbezüglichen Bemühungen in seiner Handlungsfreiheit einzuschränken. Ebenso dürfen solche Ausgaben nicht in die Kompetenz des Gemeinderates fallen.»

Genugtuung bei Initianten

Für Bernhard Schmidt, Mitglied des Initiativkomitees, ist das Zustandekommen der Initiative «ein weiterer Erfolg», wie er auf Anfrage sagt. Es sei eine Genugtuung, wenn man von der Bevölkerung eine solche Zustimmung erhalte.

Die Stadt muss nun die Initiative in den nächsten drei Monaten auf ihre inhaltliche Gültigkeit prüfen, also beispielsweise klären, ob sie übergeordnetem Recht widerspricht. Zudem muss entschieden werden, ob ein Gegenvorschlag ausgearbeitet wird oder nicht. Wird ein Gegenvorschlag ausgearbeitet, stehen dann nochmals sieben Monate zur Verfügung bis der Antrag ins Parlament gebracht werden muss. Schmidt rechnet nicht damit, dass ein solcher ausgearbeitet wird. «Ich gehe davon aus, dass die Initiative ohne Gegenvorschlag zur Abstimmung kommt», sagt er.

Bereits seit Mitte Oktober ist bekannt, dass auch die kantonale Initiative «Stoppt die Limmattalbahn – ab Schlieren!» zustande gekommen ist. Das gleichnamige, von Schmidt präsidierte Komitee, will erreichen, dass die zweite Etappe der Limmattalbahn von Schlieren-Geissweid nach Killwangen-Spreitenbach nicht gebaut wird.