Es seien aber auch einige Grippe-Patienten hospitalisiert worden, weil eine ambulante Behandlung nicht mehr ausreichte. «Betroffen sind Menschen in mittlerem bis fortgeschrittenem Alter», sagt er. In solchen Fällen werde der Grippen-Typ anhand der DNA bestimmt. Dies sei die Voraussetzung, um die richtige Behandlung einzuleiten. «Bei schweren Verläufen kann die Verabreichung von Tamiflu Sinn machen», so Buonomano.

Dreierimpfung deckt nicht alle Grippetypen ab

Der Infektiologe erwartet, dass die Grippe dieses Jahr etwas schwerer verlaufen wird als letztes Jahr. «84 Prozent der Ansteckungen sind auf B Yamagata zurückzuführen. Dieses Jahr haben wir das Pech, dass dieser Typ von der Dreierimpfung nicht abgedeckt ist», sagt er. Im Spital würden aber nur Viererimpfungen vorgenommen. Diese enthalten einen Schutz gegen B Yamagata.

Eine Grippeimpfung macht durchaus auch jetzt noch Sinn, gerade für Senioren, Schwangere sowie Lungen- und Herzkranke. «Allerdings dauert es in etwa zwei Wochen, bis der Impfstoff wirkt. In dieser Zeit sollte man sich nicht anstecken», sagt er.

Wer gesund ist, sollte sich regelmässig die Hände waschen, vor allem nach dem Besuch von belebten Orten, so Buonomano. Die Grippe wird durch Tröpfchen-Infektion übertragen, also durch Husten und Niesen. «Die Viren können aber auch mehrere Tage lang beispielsweise auf Geldscheinen überleben», sagt er. Wer bereits erkrankt sei, sollte öffentliche Verkehrsmittel oder Gebäude — vor allem Spitäler — meiden, um niemanden anzustecken.