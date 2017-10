Für die neun Buben der International School aus Wädenswil hatte der Eröffnungstag auf der Eisbahn Weihermatt am Samstag eine spezielle Bedeutung. Denn mit ihrem Mitschüler Luis Loeliger feierten sie auf dem Eis dessen achten Geburtstag. Dazu sagte seine Mutter Rocio Loeliger: «Die meisten Buben sind Ausländer. Sie kommen aus ganz verschiedenen Ländern wie Spanien, den USA, aus China, Hongkong, Indien, Mexiko und Russland.» Sie würden hier feiern, weil Luis vor drei Jahren in Urdorf mit dem Eishockeyspiel angefangen habe. «Jetzt trainiert er in der Eishockeyschule des SC Rapperswil-Jona Lakers», ergänzte Vater David Emanuel.

Besseres Eis bei Wärme

Hans Kaeser, Betriebsleiter der Sportanlagen Weihermatt, freute sich besonders auf die diesjährige Saisoneröffnung: «Was uns dieses Jahr den pünktlichen Start vereinfacht hat, sind die neuen Kompressoren, die einwandfrei funktionieren.» Dies bedeute, dass die Energierechnung weniger hoch sei. «Zudem ist die Eisqualität bei diesen Temperaturen um einiges besser», so Kaeser, der seit 2010 mit seinem Team für das Freibad und die Kunsteisbahn verantwortlich ist. Und so genossen Jung und Alt an diesem milden Herbsttag die blitzblanken Eisflächen – geputzt und gereinigt mit einer Hochleistungs-Maschine.