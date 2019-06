Rey von der Stadt und Magnus Gocke vom Kanton verglichen in den letzten zehn Jahren entstandene Neubauquartiere in der Agglomeration mit Neubauquartieren in der Stadt Zürich. Dabei nahmen die beiden neben drei Quartieren im Glattal auch die Limmattaler Quartiere Schlieren West und Schlieren Rietpark sowie das Limmatfeld in Dietikon genauer unter die Lupe. Kürzlich stellten die beiden Statistiker ihre Resultate an der Veranstaltung Statistik um 12 in Zürich vor.

Deutlich höhere Mietpreise

Bei einem Spaziergang durch Schlieren oder Dietikon wird sofort klar: Die untersuchten Quartiere im Limmattal sind dichter bebaut als ihre Umgebung und ähneln eher anderen Neubauquartieren in der Stadt Zürich und im Glattal. «Man kann fast sagen, in den letzten 25 Jahren ist eine Konvention entstanden, wie man die Probleme löst», sagt RZU-Direktor Eisinger. Das schlägt sich auch in den Mietpreisen nieder, die sich nach oben an der Stadt Zürich orientieren. Der wichtigste Faktor für die Bodenpreise ist laut Gocke die Entfernung zu Zürich. Bis in den Aargau, etwa in Lenzburg, entstünden ähnliche neue Quartiere mit klarer Ausrichtung nach Zürich, so Gocke.

Das spiegelt sich auch in der Bewohnerschaft wider. Gut ein Drittel der Einwohner der drei Limmattaler Quartiere ist aus Zürich zugezogen – in Schlieren West und im Rietpark liegt der Wert höher als im Limmatfeld. Insgesamt wohnten gut 80 Prozent der Zuzüger bereits vorher in einem städtischen Umfeld. In den Neubauquartieren ist zudem der Anteil der Menschen, die in Zürich arbeiten, deutlich höher als in der Umgebung. Der Stadt sei bewusst, dass viele Bewohner des Limmatfelds wenig Orientierung zum alten Dietikon hätten, sagt Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Umgekehrt stünden aber auch viele alteingesessene Dietiker neuen Quartieren skeptisch gegenüber: «Wir haben versucht, dies letztes Jahr mit dem Stadtfest aufzubrechen», sagt er. Viele Menschen sehnten sich nach kleinräumigen Strukturen, ist Bachmann überzeugt. Deshalb gehe es auch darum, die Identitäten der eigenen Quartiere hervorzuheben. Um das «Wir-Gefühl» zu stärken, habe die Stadt etwa den Stadtentwicklungsdialog lanciert. Eine gewisse Anonymität sei bei einer Stadt mit 27'000 Einwohnern allerdings nicht zu vermeiden, so Bachmann.