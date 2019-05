Die Eurodancers von Trainerin Flora Maurer, die über viele Jahre in Schlieren gewohnt hatte, haben an den 23. Schweizer Cheerleader-Meisterschaften am vergangenen Wochenende ein weiteres Mal abgeräumt: Sie sind in Martigny mit je einem Team in den Kategorien Senior, Junior Freestyle Team, Senior Jazz Team und Double Freestyle angetreten – und sie haben mit ihren abwechslungsreichen und technisch hochwertigen Performances gleich in allen vier Kategorien den Schweizer Meistertitel davongetragen, wie der Verein mitteilte.

Es sind nicht die ersten Titel, welche sich die Eurodancers sichern konnten: Die erst 2008 gegründete Show- und Cheerdancegruppe holte sich mit dem Senior-Team den zwölften Meistertitel in Serie, und auch das Junior-Team gewann jetzt schon den dritten Meistertitel in Folge. In den Teams der Eurodancers sind unter anderem Julia Baumberger (Dietikon), Carmen Brand (Birmensdorf), Yiqi Zhao (Stallikon) und Nilay Carisch (Baden) aktiv dabei.

Den Tänzerinnen bleibt nun nach ihren Erfolgen an den Schweizer Meisterschaften nicht viel Erholungszeit. In den nächsten Wochen stehen weitere Auftritte an; so sind sie etwa an den Ironmans in Rapperswil-Jona und Frankfurt sowie am Zürifäscht dabei.

Zudem bereiten sich die Zürcher Eurodancers auf zwei wichtige Grossevents vor: Das Team reist Anfang Juni zunächst an die Elite-Cheerleading-Meisterschaft nach Deutschland, danach geht es Ende Juni an die Europameisterschaft nach St. Petersburg. An den beiden Anlässen wollen die Eurodancers vorne mitspielen, wie sie in einer Medienmitteilung festhalten. Sie streben jeweils eine Top-10-Platzierung an. Dies ist angesichts früherer Resultate durchaus im Bereich des Möglichen.