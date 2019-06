Mit viel Geschick warfen die Schülerinnen und Schüler einen Tennisball auf die aufgestellten Holzkegel, um möglichst viele davon umzuwerfen.

Diese Form des Kegelns war einer der neun Spieleposten, welcher am Plauschtag der Schuleinheit Steinmürli von den teilnehmenden Kindern absolviert wurde. «Vom Kindergarten bis zur 6. Klasse nehmen alle Kinder teil», sagte Armin Oberholzer. Der Primarlehrer ist Mitglied der Arbeitsgruppe, die den Plauschtag organisiert hat. Die 579 Schülerinnen und Schüler wurden in 36 Gruppen eingeteilt und die ersten vier Teams erhielten eine Auszeichnung. Doch stehe der Wettkampfgedanke nicht im Vordergrund, sagte Oberholzer. «Der soziale Zusammenhalt der klassenübergreifenden Gruppen ist uns ein grösseres Anliegen.» So wurde den Sechstklässlern die Aufgabe zuteil, ihre Teams anzuführen und vor allem die jüngeren Mitglieder darin gut zu integrieren.

Es sei überhaupt nicht streng, sich um die Gruppe zu kümmern, sagte die 12-jährige Tara und fügte an: «Es macht sogar Spass.» Diesen hatte auch der Erstklässler Ajan. «Ich bin sehr gespannt, welche Posten noch kommen», sagte er. Die Hitze machte ihm nicht viel aus. Gegen die starke Sonne erhielten alle Kinder einen schützenden Hut. Zudem konnte am Stand des Elternforums mit einem bunten und als Zaubergetränk angepriesenen Sirup der Durst gelöscht werden.