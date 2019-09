Ab 1. Dezember wird Marco Bisa seine neue Stelle als Polizeichef in Dietikon antreten. Geboren ist Bisa im Jahre 1972. Der künftige Polizeichef leitet seit August 2018 in der Gemeindeverwaltung Bonstetten die Abteilung Bevölkerungsdienste. Zu dieser Abteilung gehören die Bereiche Sicherheit, Gesundheit, Soziales, Bestattungsamt und Liegenschaften. Zuvor war er als ausgebildeter Polizist mehr als 20 Jahre bei der Stadtpolizei Zürich in der Bereichen Uniformpolizei, Kriminalpolizei und zehn Jahre als Mediensprecher in der Kommunikationsabteilung tätig.

Bei der Stadtpolizei Zürich und am Schweizerischen Polizei-Institut (SPI) absolvierte Bisa diverse berufsbegleitende Weiterbildungen. Er besuchte beim Schweizerischen Public Relations Institut (SPRI) den Lehrgang PR-Fachmann. Im 2012 schloss er diesen mit einem eidgenössischen Fachausweis ab, wie die Stadt Dietikon am Donnerstag mitteilte. Nun folgt Bisa als Dietiker Stadtpolizei-Chef auf Rolf Wohlgemuth, der 16 Jahre lang für die Stadtpolizei Dietikon gearbeitet hatte.