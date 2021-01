Der Skilift Röhrenmoos steht heute Mittwoch wieder in Betrieb

Der Skilift stand bereits an drei Tagen in Betrieb. Am vergangenen Wochenende musste der Ponylift hingegen stillstehen; Regenfälle hatten den Dietiker Schlittel- und Skihang in Mitleidenschaft gezogen. Heute sieht es wieder anders aus: Die aktuelle Schneesituation lasse einen Betrieb zu, teilt die Stadt Dietikon auf ihrer Website mit.

Es besteht für das kleine Skigebiet bei der Hundshütte weiterhin ein Corona-Schutzkonzept: So gilt unter anderem im Anstehbereich und am 225 Meter langen Lift eine generelle Maskenpflicht für alle Personen ab 12 Jahren.