Wer heiraten will, hat einen vollen Terminkalender: Von der Location über das Catering bis hin zu den Flitterwochen muss alles gebucht werden. Die «Wedding 2019»-Hochzeitsmesse im Hotel Geroldswil im Limmattal hilft den Brautpaaren. Am Sonntag öffnete die Messe ihre Pforten. Über 30 Aussteller präsentierten unter anderem Torten, Kleider, Ringe und Frisuren. «Etwas Ähnliches gab es bereits vor ein paar Jahren, aber es war ein ziemlich einfaches Konzept», sagt Veranstalter Andreas Pape von der Pape Werbe AG. Vorher habe die Messe immer in einem kleinen Rahmen stattgefunden. «Dieses Jahr haben wir die Messe in einer ganzen Halle gemacht», sagt der Messebauer. Es sei dem diesjährigen Organisationskomitee ein Anliegen gewesen, die Messe aufleben zu lassen und es auf eine professionelle Weise anzukündigen. «Im Vornherein gab es diverse Werbekampagnen. Auch Plakataktionen im Limmattal – an vielen Orten hingen Plakate.»

Das Gegenteil von Parship Es gäbe diverse Hochzeitsmessen in der Umgebung, das Spezielle an der «Wedding 2019» sei das «Heimische». «Das soll eine reine Limmattaler Geschichte sein, ohne grosse Konkurrenz», sagt er. Das Konzept sei neu, weshalb eine Bilanz schwerfalle. Etwa 150 bis 200 Gäste sollen die Messe am Sonntag besucht haben. «Es war gut. Dafür, dass es unser erstes Mal war, bin ich wirklich zufrieden.» Es seien viele Paare gekommen, die mitten in ihrer Hochzeitsplanung stecken und Anregungen gesucht haben. «Auch homosexuelle Paare waren da und haben sich über die vielen Angebote informiert– das finde ich natürlich spitze.» Für ein definitives Fazit sei es jedoch noch zu früh: «Ich muss noch viel Feedback einholen. Auch was den Termin anbelangt», sagt Pape. Bereits während der Planung sei das gewählte Datum ein grosses Diskussionsthema gewesen. «Dass die Messe zur gleichen Zeit stattfindet wie das Rebblüetefäscht in Weiningen, findet natürlich nicht jeder toll.» Er persönlich sieht da kein Problem, es könne sogar etwas Positives sein: «Man kann zum Rebblüetefäscht gehen, eine Bratwurst essen und dann zur Messe kommen.»